شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي بصدد أول خسائر أسبوعية في ثلاثة أسابيع أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الخامسة في سبعة جلسات من الأعلى له منذ 23 من تموز/يوليو أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 07:54 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.19% إلى مستويات 105.60 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 105.80 والتي تعد أعلى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة، بينما حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 105.56.

هذا وتابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين الوطني والتي أظهرت تسارع النمو إلى 0.3% مقابل 0.1% في القراءة السنوية السابقة لشهر حزيران/يونيو الماضي، بينما أوضحت القراءة السنوية لمؤشر ذاته المستثنى منها الطعام الطازج الثبات عند مستويات الصفر دون تغير يذكر عن القراءة السنوية السابقة، دون التوقعات التي أشارت لنمو 0.1%.

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وفي نفس السياق، فقد عكست القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين المستثنى منها الطاقة والطعام الطازج استقرار النمو عند 0.4% في القراءة السنوية السابقة لشهر حزيران/يونيو، وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف ماركيت عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي عن اليابان والتي أظهرت تقلص الانكماش إلى ما قيمته 46.6 مقابل 45.2 في تموز/يوليو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع الانكماش إلى 45.0.

على الصعيد الأخر، يترقب الأسواق الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن أمريكا، واللتان قد تعكسا اتساع القطاع الصناعي في أكبر دولة صناعية في العالم إلى 51.9 مقابل 50.9 في تموز/يوليو، واتساع القطاع الخدمي إلى 50.9 مقابل 50.0، وذلك قبل أظهر قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة ارتفاعاً 14.7% إلى 5.40 مليون منزل مقابل ارتفاع 20.7% عند 4.72 مليون منزل في حزيران/يونيو.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأربعاء الماضي كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 28-29 تموز/يوليو والذي تطرق من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لكون الوضع الحالي المحيط بجائحة كورونا يمكن أن "يؤثر بشدة على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم على المدى القريب ويشكل مخاطر كبيرة على التوقعات الاقتصادية على المدى المتوسط".

ويذكر أن محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أكد في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع آنذاك على التزام الفيدرالي باستخدام كافة أدواته لدعم التعافي وتقليل التداعيات السلبية لجائحة كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 22.26 مليون ولقي 782,456 شخص مصرعهم في 216 دولة.