شكرا لقرائتكم خبر عن العملة الموحدة اليورو بصدد تاسع مكاسب أسبوعية لها على التوالي أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة السابعة في ثمانية جلسات من الأدنى لها منذ الثالث من آب/أغسطس، ولتعد بصدد أطول مسيرات مكاسب أسبوعية منذ النصف الثاني من عام 2004 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:13 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.15% إلى مستويات 1.1878، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1860 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1879، بينما حقق الأدنى له عند 1.1856.

هذا وتترقب الأسواق حالياً عن كل من الاقتصاد الفرنسي ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الألماني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو بالإضافة لاقتصاديات المنطقة ككل صدور القراءة الأولية لمؤشر ماركيت لمدراء المشتريات الصناعي والخدمي للشهر الجاري والتي قد تعكس تقلص اتساع القطاع الخدمي واتساع الصناعي في فرنسا وألمانيا بالإضافة إلى اقتصاديات المنطقة ككل.

Advertisements

على الصعيد الأخر، يترقب الأسواق الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن أمريكا، واللتان قد تعكسا اتساع القطاع الصناعي في أكبر دولة صناعية في العالم إلى 51.9 مقابل 50.9 في تموز/يوليو، واتساع القطاع الخدمي إلى 50.9 مقابل 50.0، وذلك قبل أظهر قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة ارتفاعاً 14.7% إلى 5.40 مليون منزل مقابل ارتفاع 20.7% عند 4.72 مليون منزل في حزيران/يونيو.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأربعاء الماضي كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 28-29 تموز/يوليو والذي تطرق من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لكون الوضع الحالي المحيط بجائحة كورونا يمكن أن "يؤثر بشدة على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم على المدى القريب ويشكل مخاطر كبيرة على التوقعات الاقتصادية على المدى المتوسط".

ويذكر أن محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أكد في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع آنذاك على التزام الفيدرالي باستخدام كافة أدواته لدعم التعافي وتقليل التداعيات السلبية لجائحة كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 22.26 مليون ولقي 782,456 شخص مصرعهم في 216 دولة.