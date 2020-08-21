شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار البلاتينيوم لأول مرة في ثلاثة جلسات مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية وسط انخفاض مؤشر الدولار وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي أعقاب إعلان شركتا فايزر وبيو-أن-تك عن كون لقاحهما المشترك لفيروس كورونا في طريقة للمراجعة التنظيمية بحلول مطلع تشرين الأول/أكتوبر على افتراض نجاح التجارب السريرية للقاح، وأفادت وزارة التجارة الصينية بقرب استئناف المباحثات التجارية بين واشنطون وبكين.

في تمام الساعة 06:05 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.41% لتتداول حالياً عند 922.28$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 922.28$ للأونصة، مع العلم، أن أسعار البلاتينيوم استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 921.61$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.09% إلى 92.62 مقارنة بالافتتاحية عند 92.71.

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هذا وتترقب الأسواق الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن الولايات المتحدة، واللتان قد تعكسا اتساع القطاع الصناعي في أكبر دولة صناعية في العالم إلى 51.9 مقابل 50.9 في تموز/يوليو، واتساع القطاع الخدمي إلى 50.9 مقابل 50.0، وذلك قبل أظهر قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة ارتفاعاً 14.7% إلى 5.40 مليون منزل مقابل ارتفاع 20.7% عند 4.72 مليون منزل في حزيران/يونيو الماضي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأربعاء الماضي كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 28-29 تموز/يوليو والذي تطرق من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لكون الوضع الحالي المحيط بجائحة كورونا يمكن أن "يؤثر بشدة على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم على المدى القريب ويشكل مخاطر كبيرة على التوقعات الاقتصادية على المدى المتوسط".

ويذكر أن محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أكد في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع آنذاك على التزام الفيدرالي باستخدام كافة أدواته لدعم التعافي وتقليل التداعيات السلبية لجائحة كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 22.26 مليون ولقي 782,456 شخص مصرعهم في 216 دولة.