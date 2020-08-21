شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف ترتيب شركات السمسرة في البورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع المنتهي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة، وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بقيمة تداول بلغت 922.5 مليون جنيه، بحصة سوقية بلغت 10.8%، وجاءت شركة التجاري الدولي للسمسرة فى الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 914.8 مليون جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 10.7%.

وحلت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 852.4 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 10%، وفى المركز الرابع تأتى شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 663.2 جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.8%، وفى المركز الخامس شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 596.1 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 7%.

وجاء فى المركز السادس شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 555.7 جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.5%، عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 428.4 جنيه بنسبة 5%، وحل فى المركز الثامن شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية بقيمة 420 مليون جنيه بنسبة 4.9%.

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وحلت فى المركزين التاسع والعاشر شركتا فاروس لتداول الأوراق المالية، سيجما لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 411.8 مليون جنيه، و 392.9 مليون جنيه، بنسبة 4.8%، 4.6% على التوالى، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 11160.05 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهي، والذي لم يعقد سوى 4 جلسات بسبب تعطل البورصة المصرية اليوم الخميس، بمناسبة رأس السنة الهجرية.

كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.59% ليغلق عند مستوى 1692.88 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 2.09% مغلقًا عند مستوى 2571.86 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 1.5% مغلقًا عند مستوى 13083.27 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.97% ليغلق عند مستوى 843.90 نقطة.