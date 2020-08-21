شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تسهل تداولات أخر جلسات الأسبوع في مجملها إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات خامس جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية والنيوزيلندية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم الاسترالية اليوم الجمعة مدعومة بإعلان شركتا فايزر وبيو-أن-تك عن كون لقاحهما لفيروس كورونا في طريقة للمراجعة التنظيمية بحلول مطلع تشرين الأول/أكتوبر القادم، وأفادت وزارة التجارة الصينية بقرب استئناف المباحثات التجارية بين واشنطون وبكين.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.32% ليربح 5.15 نقطة ويصل إلى المستوى 1,604.35، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.32% ليربح هو الأخر 73.04 نقطة ويصل إلى المستوى 22,953.66.

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كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.08% ليربح 50.56 نقطة ويصل إلى المستوى 4,729.71، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.66% ليربح هو الأخر 22.13 نقطة ويصل إلى المستوى 3,386.03.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً 0.88% ليربح 218.94 نقطة ويصل إلى المستوى 25,010.33، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية 1.43% ليربح هو الأخر 32.47 نقطة ويصل إلى المستوى 2,306.69.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 1.22% ليربح 142.24 نقطة ويصل إلى المستوى 11,804.40، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 0.18% ليخسر 11.02 نقطة ويصل إلى المستوى 6,109.00.