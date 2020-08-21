شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يعود إلى القناة الهابطة – تحليل - 21-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار مقابل الفرنك بسلبية قوية يوم أمس ليكسر مستوى 0.9110 ويستقر دونه، ليعود إلى القناة الهابطة التي تظهر بالصورة ويعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الهابط من جديد، في طريقه لتحقيق مزيد من الانخفاض المتوقع خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف مستوى 0.9000 كمحطة أولى.

يجب الانتباه إلى أن اختراق 0.9100 والثبات فوقه سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لاختبار مناطق 0.9190 مبدئياً قبل تحديد مصير الاتجاه التالي بشكل أوضح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9000 والمقاومة 0.9100

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط