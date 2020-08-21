شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يفقد العزم – تحليل - 21-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وجد زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي صعوبة في تأكيد كسر دعم القناة اللحظية الصاعدة، ليظهر بعض الميل الصاعد الطفيف، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك فقد عزمه الإيجابي ليدخل مناطق التشبع في الشراء، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 0.7065 كمحطة أولى.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 0.7243 والثبات فوقه سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7130 والمقاومة 0.7240

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط