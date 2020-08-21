شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يضغط على الدعم – تحليل - 21-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر عقود خام برنت محاولة لكسر مستوى 44.40 لكنه يعود للتذبذب حول دعم القناة اللحظية الصاعدة، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً للفترة القادمة، والذي يستهدف زيارة مستوى 47.60 كمحطة رئيسية تالية.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 44.40 والثبات دونه سيضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة على المدى اللحظي قبل استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 44.00 والمقاومة 47.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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