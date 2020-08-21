شكرا لقرائتكم خبر عن لا جديد لدى النفط – تحليل - 21-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر النفط أي حركة قوية في الجلسات الماضية، ليستمر بالتذبذب في مسار جانبي وضيق، مستقراً قرب مستوى 43.05، وبالتالي، فإن سيناريو الاتجاه الصاعد سيبقى قائماً كما هو دون تغيير، والذي يحتاج لاختراق المستوى المذكور لتأكيد امتداد الموجة الصاعدة نحو 45.00، بينما يتطلب استمراره الثبات فوق مستوى 41.05.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 41.50 والمقاومة 44.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد