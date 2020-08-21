شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تكمل نموذج إيجابي – تحليل - 21-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الفضة اختراقاً لمقاومة القناة الفرعية الهابطة التي تظهر بالصورة، والتي تشكّل نموذج علم استمراري صاعد يشكّل حافز إيجابي جيد يدعم فرص استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، معززاً التوقعات بتحقيق مزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة.
وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الإجمالي الصاعد قائماً وفعالاً، يدعمه المتوسط المتحرك 50، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 29.80، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 26.90 لاستمرار الارتفاع المقترح.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.90 والمقاومة 29.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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