الذهب يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 21-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر الذهب على تماسكه فوق مستوى 1934.86، ويبدأ بتقديم تداولات إيجابية في محاولة للابتعاد عن المستوى المذكور، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً للفترة القادمة، بانتظار اختراق مستوى 1967.90 لفتح الطريق أمام زيارة مستوى 2008.80 كمحطة رئيسية تالية.
وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر 1934.84 سيضغط على السعر لتكبّد خسائر إضافية تبدأ عند 1901.80 قبل أي محاولة إيجابية جديدة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1930.00 والمقاومة 2000.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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