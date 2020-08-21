شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي ينخفض من جديد – تحليل - 21-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي هبوطاً بعد اختبار مقاومة القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، مع ملاحظة أن المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الهابطة، بانتظار مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 1.3112، والذي يمثل كسره مفتاح امتداد الموجة الهابطة نحو 1.3050.
يجب الانتباه إلى أن استمرار الانخفاض المتوقع يتطلب الثبات دون 1.3235، حيث إن اختراقه سيدفع السعر لاختبار مناطق 1.3362 مجدداً قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3080 والمقاومة 1.3240
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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