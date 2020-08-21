شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يستأنف الانخفاض – تحليل - 21-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج الدولار مقابل الين تداولاته السلبية بشكل ملحوظ ليقترب من هدفنا المنتظر عند 105.20، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الهابط قائمة للفترة القادمة، يدعمها الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن كسر المستوى المذكور سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 103.65 كمحطة رئيسية تالية.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن استمرار الموجة الهابطة يعتمد على الثبات دون مستوى 106.44.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 104.80 والمقاومة 106.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط