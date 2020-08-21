شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يتعافى – تحليل - 21-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بإيجابية قوية يوم أمس ليخترق مستوى 1.3150 ويندفع ليستقر فوق حاجز 1.3200، مما يوقف السيناريو السلبي ويعيد السعر لاستئناف المسار الرئيسي الصاعد، في طريقه للتوجه نحو مقاومة القناة الصاعدة التي تتواجد الآن عند 1.3425.
وبالتالي، سيكون الاتجاه الصاعد مرجحاً لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 1.3175 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3150 والمقاومة 1.3330
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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