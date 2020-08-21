شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحاول بإيجابية – تحليل - 21-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج اليورو مقابل الدولار بتقديم التداولات الإيجابية ليبتعد تدريجياً عن دعم القناة الصاعدة، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يمتد إلى 1.2070.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 1.1840 والثبات دونه سيضع السعر تحت ضغط سلبي يستهدف اختبار مناطق 1.1710 وقد يمتد إلى 1.1665 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1800 والمقاومة 1.1980

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد