شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الاسترالي بصدد أطول مسيرات مكاسب أسبوعية له منذ النصف الأول من عام 2009 أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى له منذ 14 من آب/أغسطس، وليعد بصدد تاسع مكاسب أسبوعية لها على التوالي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:12 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.15% إلى مستويات 0.7203 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7192 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7216، بينما الأدنى له عند 0.7187.

هذا وقد تابعنا الكشف عن القراءات الأولية لمؤشران مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن استراليا، واللتان أوضحا القراءة تقلص اتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 53.9 مقابل 54.0 في تموز/يوليو الماضي، وانكماش القطاع الخدمي انكماشاً إلى ما قيمته 48.1 مقابل اتساع عند 58.2 في تموز/يوليو، وجاء ذلك قبل أظهر قراءة مبيعات التجزئة تسارع النمو إلى 3.3 مقابل 2.7% في حزيران/يونيو الماضي.

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على الصعيد الأخر، يترقب الأسواق الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن أمريكا، واللتان قد تعكسا اتساع القطاع الصناعي في أكبر دولة صناعية في العالم إلى 51.9 مقابل 50.9 في تموز/يوليو، واتساع القطاع الخدمي إلى 50.9 مقابل 50.0، وذلك قبل أظهر قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة ارتفاعاً 14.7% إلى 5.40 مليون منزل مقابل ارتفاع 20.7% عند 4.72 مليون منزل في حزيران/يونيو.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأربعاء الماضي كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 28-29 تموز/يوليو والذي تطرق من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لكون الوضع الحالي المحيط بجائحة كورونا يمكن أن "يؤثر بشدة على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم على المدى القريب ويشكل مخاطر كبيرة على التوقعات الاقتصادية على المدى المتوسط".

ويذكر أن محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أكد في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع آنذاك على التزام الفيدرالي باستخدام كافة أدواته لدعم التعافي وتقليل التداعيات السلبية لجائحة كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 22.26 مليون ولقي 782,456 شخص مصرعهم في 216 دولة.