شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف واردات مصر من صويا وعباد شمس وذرة بعد الاتفاق على زراعتها بالسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت العلاقات المصرية السودانية مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي القائم على تحقيق المصالح المشتركة، وذلك على خلفية الزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين على المستوى السياسي، بعد الزيارة التي أجراها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى السودان قبل أيام.

ويأتي الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه بين الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وميرغنى إدريس سليمان رئيس منظومة الصناعات السودانية على دراسة استغلال الأراضى الزراعية المتاحة بالسودان، ضمن أجواء التعاون الاقتصادي بين الدولتين، حيث من المرجح أن يتم زراعة هذه الأراضي بالعباد وفول الصويا والذرة لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين المصرية، ما يساهم فى توفير زيوت الطعام للسوق المصرية، ويحد من الاستيراد.

Advertisements

وأظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الواردات المصرية من فول الصويا كانت في صدارة السلع الزراعية التي تم استيرادها في مايو الماضي من حيث القيمة وبلغت 167 مليون و292 ألف دولار، كما سجلت الواردات المصرية من بذر عباد الشمس 10 ملايين و703 ألف في مايو الماضي، أما بالنسبة للواردات المصرية من الذرة فقد بلغت أيضا نحو 111.7 مليون دولار في مايو الماضي.

وحققت جملة الواردات المصرية من السلع الزراعية تراجع ملحوظ في مايو الماضي، حيث بلغت الواردات المصرية منها نحو 428 مليون و930 ألف دولار في شهر مايو الماضي، مقابل 737 مليون و180 ألف دولار في شهر مايو من العام الماضي 2019، بتراجع 308 مليون و250 ألف دولار.