شكرا لقرائتكم خبر عن 1267.4 مليار برميل تقديرات الاحتياطات العالمية للنفط 2019.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير التوقعات إلى بقاء النفط متربعا على عرش الاستهلاك العالمي، حيث يمكن أن يشكل 27% من مزيج الطاقة في عام 2040، يليه الغاز بنسبة 26%، بينما سيشكل الفحم الحجري 21% من مزيج الطاقة، وتقدم مصادر الطاقة غير الأحفورية 26% من المزيج.

وتشير التقديرات وفقا للنشرة الشهرية لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط "أوابك " إلى أن العالم اكتشف مايزيد عن 12 مليار برميل مكافئ نفط في عام 2019، وقد تتبعت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط، بيانات 75 اكتشافا جديدا تم تحقيقها في مختلف دول العالم خلال عام 2019 منها 41 كشفا للنفط و34 كشفا للغاز وقد حققت الدول العربية مجتمعة 12 اكتشافا للنفط و13 اكتشافا للغاز.

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وأشارت النشرة إلى ارتفاع تقديرات احتياطيات النفط في العالم بمعدل قارب 1.6 % لتبلغ 1267.4مليار برميل في عام 2019 مقابل1248.1مليار برميل في عام 2018 ، أي أن العالم أضاف 19.3مليار برميل إلي الاحتياطيات خلال هذه الفترة .

وذكرت النشرة ارتفاع تقديرات احتياطيات النفط في الدول الأعضاء في أوابك في نهاية 2019 إلي ما يربو علي 710 مليار برميل ، تعادل 56.1% من اجمالي احتياطيات النفط العالمية.