شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل رحلات إجلاء إلى 5 مدن هندية وأخرى منها حتى 31 الجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت طيران الإمارات أنها سوف تشغل رحلات إجلاء إلى خمس مدن هندية حتى 31 أغسطس/آب الجاري. وسوف تسهّل هذه الرحلات الخاصة سفر المواطنين الهنود في دولة الإمارات العربية المتحدة الراغبين في العودة إلى بلادهم، كما ستتيح الفرصة أمام المقيمين في الدولة والمتواجدين حالياً في الهند للعودة إلى دولة الإمارات؛ للالتحاق بعائلاتهم وأعمالهم.

وسوف تسيّر طيران الإمارات الرحلات الخاصة إلى المدن الهندية الخمس كما يلي:

* بنغالورو: 21، 23، 25، 28 و30 أغسطس

* كوتشي: 20، 22، 24، 27، 29، و31 أغسطس

* دلهي: رحلات يومية حتى 31 أغسطس

* مومباي: رحلات يومية حتى 31 أغسطس

* ثيروفانانثابورام: 26 أغسطس

وسوف تعمل جميع الرحلات بطائرات البوينج 777-300ER والحجز متاح عبر الموقع الشبكي emirates.com أو عن طريق وكلاء السفر. وعلى المسافرين الامتثال لمتطلبات دخول وجهتهم النهائية حتى يسمح لهم بالصعود إلى الطائرات.

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الرحلات من دبي إلى الهند



سوف يُسمح فقط للمواطنين الهنود، العالقين في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالسفر من دبي إلى أي من المدن الهندية الخمس.



الرحلات من الهند إلى دبي



السفر على هذه الرحلات مُتاح لمواطني دولة الإمارات، وكذلك للمواطنين الهنود الذين يحملون إقامة دولة الإمارات العربية المتحدة وللحائزين موافقة مسبقة من الإدارة العامة للجنسية وشؤون الأجانب في دبي للمقيمين في دبي، ومن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية للمقيمين في إمارات الدولة الأخرى.



الرحلات إلى باكستان ومنها



عدّلت طيران الإمارات مواعيد رحلاتها إلى/ من سيالكوت في باكستان؛ لتوفر للعملاء، من خلال 7 رحلات أسبوعياً، مواعيد أفضل لمواصلة سفرهم عبر دبي إلى مختلف محطات شبكتها الحالية المكونة من 75 مدينة عبر القارات الست. واعتباراً من 22 أغسطس/آب، ستغادر رحلة طيران الإمارات «ئي كيه 618» مطار دبي الدولي في الساعة 8:55 مساءً، وتصل إلى سيالكوت في الساعة 1:10 بعد منتصف الليل. أما رحلة العودة «ئي كيه 619»، فسوف تغادر سيالكوت في الساعة 2:40 صباحاً وتصل إلى دبي في الساعة 5 فجراً. وإضافة إلى سيالكوت، توفر طيران الإمارات لعملائها رحلات مباشرة إلى أربع مدن أخرى في باكستان، هي: كراتشي وإسلام أباد ولاهور وبيشاور.

وفي سبيل ضمان سلامة المسافرين والزوار والمجتمعات، يعد إبراز شهادة فحص «كوفيد-19» PCR إلزامياً لجميع الركاب العابرين (الترانزيت) والقادمين إلى دبي (والإمارات العربية المتحدة) قبل ركوب الطائرة، بمن فيهم مواطنو دولة الإمارات والمقيمون والسياح، بغض النظر عن البلد الذي يأتون منه.



الصحة والسلامة أولاً:



تطبق طيران الإمارات مجموعة شاملة من الإجراءات في كل خطوة من رحلة المسافر؛ لضمان سلامة عملائها وموظفيها على الأرض وفي الأجواء، بما في ذلك توزيع علبة مستلزمات الوقاية والنظافة على جميع المسافرين مجاناً. وتحتوي العلبة على أقنعة وقفازات ومعقم لليدين ومناديل مضادة للبكتيريا.