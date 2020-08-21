«أم القيوين للاستثمارات العامة»: النتائج لم تؤثر في الأصول والأرصدة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوضحت شركة «أم القيوين للاستثمارات العامة» أنها تمتلك الموارد الكافية لاستمرار وجودها في ظل التداعيات الناجمة عن جائحة «كورونا»، مشيرة إلى أن أدائها في الربع الثاني كان أفضل من الربع الأول بفعل استيعاب صافي خسارة الربع الأول البالغة 16.46 مليون درهم والتي تحولت إلى صافي ربح في النصف الأول بنحو 1.08 مليون درهم.وأكدت الشركة عدم وجد أي تأثير في أصولها العقارية أياً كان تصنيفها، وأيضاً الأرصدة المدية والقروض والأرصدة الدائنة كما لا يوجد تأثير جوهري في بيان المركز المالي.

وبينت أن استردادها جزءاً جوهرياً بنسبة 40% من خسائرها غير المحققة في الربع الأول بعد التحسن الكبير الذي شهدته الأسواق المالية الأمر الذي أدي إلى تسجيل أرباح غير محققة في الربع الثاني.