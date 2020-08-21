أهم 10 معلومات عن الإسكان في مصر عام 2019 وفقا لأرقام "التعبئة والإحصاء"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن " نشرة الإسكان فى مصر" خلال عام 2018 / 2019 وأهم مؤشراتها مايلى: بلـغ إجمالى عدد الوحدات السكنية المنفذة 281.3 ألف وحدة عام 2018/2019. وبلغ إجمالي الاستثمارات 94.6 مليار جنيه مقابل 326.3 ألف وحدة عام 2017/2018 باستثمارات قدرها 106.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض فى الوحدات قدرها 13.8٪ والاستثمارات قدرها 11.5٪. جاء الإسكان الاقتصادى فى المرتبة الأولـى طبقـا لنوعيـة البنـاء بعدد 151.7 ألف وحدة بنسبة قدرها 53.9% يليه الإسكان المتوسط بعـدد 87.9 ألف وحدة بنسبة قدرها 31.3%. بلغ عدد الإسكـان فوق المتوسط 33 ألف وحدة بنسبة قدرها 11.7%. Advertisements بلغ عدد الإسكان الفاخر 8.7 اًلاف وحدة بنسبة قدرها 3.1% من الإجمالى العام عام 2018/2019 . تم تنفيذ عدد 100.5 ألف وحدة بواسطة القطاع ( الحكومى/العام/ أعمال عام) عام2018/2019 بنسبة 35.7% من الاجمالى العام مقابل 105.1 ألف وحدة عام 2017/2018 بنسبة انخفاض قدرها 4.3% . جاء الإسكان الإقتصادى فى المرتبة الاولى طبقا لنوعية البناء بعدد 83.6 ألف وحدة بنسبة 83.1%. بلغ عدد وحدات الإسكان المتوسط 16.9 ألف وحدة بنسبة 16.8%. بلغ عدد الإسكان فوق المتوسط 72 وحدة بنسبة 0.1% ثم منخفض التكاليف بعدد 10 وحدة بنسبة 0.01 % من اجمالي القطاعين . جاءت محافظـة الجيزة فى المرتبـة الاولى بعدد 28.2 ألـف وحدة بنسبـة 28.1 % يليهـا محافظـة القاهرة بعدد 27.2 ألف وحدة بنسبة 27.1% ومحافظة الاسماعلية فى المرتبة الاخيرة بعدد 32 وحدة بنسبة 0.03% من إجمالى القطاعين .

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