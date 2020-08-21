«تي إتش سي» توسع خدماتها لتشمل الرحلات السياحية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت أمس شركة الطائرات المروحية THC، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن توقيع اتفاقية مع شركة إيرباص لشراء 10 طائرات هليكوبتر من طراز H125، وتأتي هذه الاتفاقية ضمن خطط الشركة لتوسيع أسطولها، وإطلاق خدمات جديدة تدعم تطور قطاع الطيران في المملكة.

وتتسع هليكوبتر إيرباص H125 متعددة المهام لنحو 6 ركاب، ويمكن تعديلها بسهولة لتناسب مختلف الاحتياجات؛ حيث ستقوم شركة الطائرات المروحية بالاستفادة من هذه الطائرات الجديدة لإطلاق خدمات جديدة تشمل الرحلات السياحية، والأعمال الجوية كالتصوير وسحب اللافتات والمسح الجوي وغيرها.

وفي هذا السياق، قال الكابتن آرنو مارتينيز، الرئيس التنفيذي لشركة الطائرات المروحية: «من خلال توقيع هذه الاتفاقية، اتخذت شركة الطائرات المروحية خطوة كبيرة لتوسيع أسطولها، وتطبيق خطتها التشغيلية الطموحة، التي ستُسهم في النهوض بقطاعي السياحة والطيران في المملكة، من خلال تقديم خدمات نقل جوي مبتكرة تضمن لعملائنا تجربة فريدة في سماء السعودية. وأود أن أتقدم بالشكر إلى منسوبي شركة إيرباص هليكوبترز، الذين سعوا لإتمام هذه الاتفاقية، ونتطلع إلى المزيد من فرص التعاون في المستقبل القريب. كما أود أن أعبر عن شكري وتقديري لصندوق الاستثمارات العامة؛ لدعمه للشركة منذ تأسيسها»

من جانبه، قال بن بريدج، نائب الرئيس التنفيذي للأعمال العالمية في شركة إيرباص هليكوبترز: «نرحب بشركة الطائرات المروحية كعميل جديد لنا؛ حيث تمثل هذه الاتفاقية بداية شراكة جديدة معها، إذ تعد طائرات هليكوبتر H125 من الطائرات المثالية لتطوير ودعم العمليات التجارية في المملكة العربية السعودية، وذلك كونها طائرة قوية، ومتعددة الاستخدامات، وتتناسب بشكل خاص مع درجات الحرارة المرتفعة».