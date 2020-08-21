«طلبات» تتعامل مع 10 آلاف مطعم و600 بقالة وصيدلية

أفاد محمد يِلدرم - المدير العام لشركة «طلبات» في الإمارات بأن الشركة تعمل في شراكة مع ما يزيد على 10000 مطعم وما يُقارب 600 بِقالة وصيدلية في الوقت الراهن. وقال يلدرم في حديث ل«الخليج»: حرِصنا منذ بداية تفشِّي جائحة «فيروس كورونا» على أن نضغ أمان عملائنا وفِرق عمل طلبات وسائقيها نُصبَ أعيننا؛ فقد أردنا أن نضمن سلامة وصحة فِرق الشركة والمجتمعات التي نعمل فيها. في الوقت ذاته، نستمر في التركيز على استمرارية فرص العمل لسائقينا وشركائنا من ناحية، واستمرارية سير أعمال طلبات من ناحية أخرى.

قال محمد يِلدرم: «جهزَّنا سائقينا بالعديد من وسائل الحماية مثل القفازات والكمامات والمُعقِّمات وفحوص درجة الحرارة، كما أرسلنا نشراتٍ يومية حول سُبُل وتدابير الأمن والسلامة لتُنَفَّذ بحذافيرها والتَّأكد من اتباعِهم طريقة التواصل المُتباعِد التي وضعناها لمصلحة جميع الأطراف وللحفاظ على سلامتهم، ولكسب ثقة مستخدمي تطبيق طلبات حيال ما نتخذه من إجراءات للأمن والسلامة.

وعن تأثير الظروف الراهنة في تغير توجهات الجمهور لطلب الطعام إلى المنازل بدلًا من الذهاب إلى المطاعم، أجاب: لاحظنا العديد من توجهات وعادات المستخدمين تتغير تغيُّرًا سريعًا منذ بداية انتشار فيروس كورونا والارتفاع الملحوظ في طهي وتحضير الطعام بالمنزل، حيث شهدنا ارتفاعًا في طلب أفضل المنتجات وأكثرها صِحيَّة، وكانت هناك قفزة قوية في الطلب على مقويات المناعة والمنتجات الطازجة في إمارة دبي، وهذا التَّغير في توجهات الطلب انعكس أيضًا على الطلبيات التي نفَّذها المستخدمون عبر التطبيق.

وتابع يلدرم: بداية من عيد الفِطر، شهدنا تحسُّنًا في عدد طلبات الطعام عبر التطبيق نظرًا لازدياد ثقة المستخدمين في إجراءات السلامة والأمان والتدابير الاحتياطية التي اتخذناها في صناعة توصيل الطلبات، وكانت أكثر 5 منتجات مبيعًا في «طلبات مارت» احتياجاتٍ ضرورية، مثل المياه واللبن بالإضافة إلى الفواكه والخضروات الطازجة، كما كان هناك ارتفاع ملحوظ في طلب المشروبات الغازية. وهناك تصوَّرٌ خاطئ بأنَّ طلبات كانت في أقصى فترات ازدهارها خلال جائحة فيروس كورونا وهذه ليست الحقيقة، بل على النِّقيض تمامًا، حيث أوضحت البيانات الانحفاض الملحوظ الذي شهدته شبكة «دليفري هيرو» في إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (تطبيقات طلبات، واطلب وهنقرستيشن) عند مقارنته بالأقاليم الأخرى حول العالم.



«طلبات مارت»



وقال: شهدنا ارتفاعًا في معدلات الأكل المنزلي تَبعًا لتَغيُّر عادات المُستهلكين، وانخفاضًا ملحوظًا في طلبيات الطعام من جانبنا، ولكن لحسن الحظِّ، هذا الانخفاض عَادَله من الجانب الآخر الارتفاع المُلاحَظ في طلبيات البقالة من خلال «طلبات مارت»؛ خدمة التسوق السريع التي أطلقناها مؤخرًا، ويعد «طلبات مارت» أول متجرٍ للتسوق السريع في المنطقة مُخصَّص للطلبات الإلكترونية فقط، و يوفِّر توصيلًا سريعًا في 30 دقيقة أو أقل للبِقالة التي طلبها المُستخدِم والطلب مُتاح على مدار ساعات اليوم، وساعدت هذه الخدمة الكثير من المستخدمين على البقاء آمنين في منازلهم خلال فترات الحظر أثناء جائحة فيروس كورونا.

وأفاد بأن مستخدمي تطبيق طلبات هم من جميع الفئات العُمريَّة، ولكن معظَّم المستخدمين يقعون في الفئة العُمريَّة ما بين 20 إلى 40 سنة، وأغلب المستخدمين من مواطني الشرق الأوسط (55%) ثمَّ يتبعهم مواطنو الدول الغربية بنسبة (28%).



عامل الأمان



وقال يلدرم: خلال ذُروَة جائحة فيروس كورونا، شهدنا تغيُّرًا في المنتجات الرائجة إثر اتِّجاه المستخدمين إلى عاداتٍ صِحيَّةٍ، فطهو وتحضير الطعام منزليًّا صار توجُّهًا سائدًا خلال فترة برنامج التعقيم الوطني، فقد ارتفعت مبيعات قسم الخَبز ارتفاعًا جنونيًّا، وتظهر الإحصائيات أن الطلب خلال فترة التعقيم الوطني على الزُبدة والسَّمن الصناعي قد زاد بنسبة 2400%، وزاد الطلب على الألبان بنسبة 1700%، ومسحوق الكاكاو بنسبة 3400%، أمَّا الطلب على الكمامات والقفازات الطبية والمُعقِّمَات، فقد ارتفع بما يُقارب 2000% ما يوضِّح أنَّ عامل الأمان كان محور تركيز المجتمع في تلك الفترة.

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زيادة التدفقات النقدية



وعن طريقة التعامل مع المطاعم، وتوصيل الطلبات الخاصة بها، أجاب بالقول: نسعى لمساعدة شركائنا من المطاعم على تحقيق النمو متى كان ذلك متاحًا وتعويض الطلبات المُتناقِصة، بالأخص خلال الشهور القليلة الماضية، كانت رسالتنا خلال فترة جائحة فيروس كورونا هي أن نُمكِّن النشاطات التجارية من الاستمرار في العمل ومساعدة شركائنا من المطاعم، حثَثنا مستخدمي طلبات لمساندة الشركات المحلية عبر تقديم خدمة التوصيل المجاني لعتَبة باب المنزل، كما أطلقنا العديد من الحملات الترويجية للمساعدة في جذب العملاء لشركائنا، وهذه الخطوة تطلبت استثمارًا ضخمًا من طلبات.

وأطلقنا خُطَّة مجتمعية لزيادة التدفقات النقدية لشركائنا من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات عن طريق تأجيل تحصيل العُمولات ووضع خطة سدادٍ على مدار 6 أشهر.



استثماراتٍ ضخمة



ولفت يلدرم إلى أن تكلُفَة خدمات التوصيل إلى المنازل عالية جدًا، ورُبَّما ليس باستطاعة جميع المطاعم أن تُوظِّف سائقين وتقتطع لهم جزءًا من ميزانيتها لتدفع لهم رواتبهم لتوصيل عدد محدود من الطلبيات يوميًا، أمَّا من خلال منصة طلبات كشريكٍ لهم، فإن المنصة قادرة على مساعدة تلك المطاعم لتوصيل عدد طلبياتٍ أكثر وأسرع ممَّا يستطيعون توصيله بأنفسهم.

وقال: الأمر لا يتمحور فقط حول رواتب السائقين، فإذا نظرنا إلى الأمر نظرةً أوسع فإننا في «طلبات» نضع استثماراتٍ ضخمة في التسويق للمنصة وللاستحواذ على عملاء جُدُد ولا ندَّخِر جهدًا لنتأكد أنَّ شركاءنا من المطاعم لديهم تدفق ثابت من الطلبيات عبر التطبيق.

وكشف أن عدد البِقالات والمتاجر المُتخصِّصة التي يجري التعاون معها حاليًا في خدمة «طلبات مارت»، قد قارب 60 بِقالة وحوالي 250 متجراً متخصصاً، ويجري العمل لزيادة تلك الأعداد.

وعن رؤيته لقطاع توصيل الطلبات بالمستقبل، رد بالقول: إننا نتوقع عودةً قويةً لحَركة توصيل الطعام، بل ونتوقع أيضًا انتعاشًا متواصلًا للتجارة السريعة، ونتنبَّأ بأمرين رئيسيين هما سرعة التوصيل والأسعار الميسورة.