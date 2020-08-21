صناعات أسمنت الفجيرة تؤجل سداد أقساط قروض



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت «صناعات أسمنت الفجيرة» تأثير جائحة «كورونا» في أعمالها، مشيرة إلى استمرارها كمنشأة رغم تأثير الجائحة على العديد من المناطق الهامة.

وبينت الشركة أن الجائحة تسببت بزيادة معدل دوران الحسابات المدينة من 158 يوماً، إلى 174 يوماً، وتم تأجيل سداد أقساط قروض قصيرة ومتوسطة الأجل البالغة قيمتها الإجمالية 80 مليون درهم حتى 31 ديسمبر 2020، وزاد المخزون بمقدار 46.5 مليون درهم نتيجة لانخفاض مبيعات الأسمنت، وانخفضت مبيعات النصف الأول 63.5 مليون، وتم خفض التكاليف بسبب خفض أسعار الفحم، إضافة لإدخال الإدارة تدابير مثل تخفيض الرواتب.

وطلبت من البنوك تأجيل التزامات سداد القروض القصيرة والمتوسطة الأجل، كما خفضت الإدارة 30% من الموظفين لمدة 3 أشهر لمنع انتشار الوباء بينهم.