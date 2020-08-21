مليـار درهـم عمليـات «بـي آر إف» للأغذيـة المجمـدة فـي الإمـارات

قال علي حمد، مدير العمليات التجارية في شركة «الاتحاد للأغذية»، التابعة ل «بي آر إف» العالمية، صاحبة علامة «ساديا» التجارية: إن حجم عمليات الشركة التشغيلية في الإمارات يقدر بنحو مليار درهم، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية القصوى الحالية لمصنع الشركة في مدينة خليفة الصناعية «كيزاد» في أبو ظبي نحو 72 ألف طن سنوياً، يوجه الجزء الأكبر من الإنتاج إلى السوق المحلي.

وأضاف حمد في تصريحات خاصة ل ”الخليج 365”، أن منتجات «ساديا» تصدر من الإمارات إلى 15 دولة في المنطقة، بما فيها دول الخليج والمشرق العربي وجنوب شرق آسيا وشمال غرب إفريقيا، كما يُنتج مصنع «ساديا» ما يزيد على 70 منتجاً متنوعاً من أهمها: قطع الدجاج والبرجر والنقانق وغيرها من المنتجات.

وأكد حمد أن سوق الإمارات يحظى بأولوية وأن الشركة ستواصل الاستثمار فيه، عبر التركيز على توسيع نطاق القدرات الإنتاجية والتوزيعية في مصنع الشركة في «كيزاد»، مشيراً إلى أن علامة «ساديا»، تمتلك حصة سوقية تصل إلى 40% من سوق المواد الغذائية المجمدة المباعة بالتجزئة في الإمارات.

أكد حمد أن الشركة لم تشهد انخفاضاً في مستويات الواردات بسبب تأثير «كوفيد-19» على سلاسل الإمداد من الخارج، مشيراً إلى أن الشركة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب بفعل توجهات دولة الإمارات الاستراتيجية بالتركيز على توفير المواد الغذائية، بالإضافة إلى المبادرات المحلية على مستوى إدارة شبكات الموردين، وتعاون الجهات الحكومية والخاصة لتعزيز الأمن الغذائي للدولة، وتسريع إصدار الموافقات والتصاريح الخاصة بمصانع الإنتاج الغذائية الجديدة.

وأضاف، حرصنا على مواءمة الخطط الداخلية لاستيعاب حجم الطلب في الإمارات عبر تأمين شحنات من المواد وبفضل استعدادنا، لم نواجه أي نقص في منتجات «ساديا» في أي من الدول التي نعمل فيها.

ونفى حمد تأثر عمليات الشركة بسبب جائحة «كوفيد-19» على عمليات الشركة التجارية أو على صعيد سلسلة التوريد، بسبب اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وامتثالها بالكامل لجميع التدابير الوقائية والقيود التي فرضتها دولة الإمارات.

وأوضح، لم نشهد أي تغيرات جذرية في حجم الطلب داخل دول الخليج، وتحديداً في دولة الإمارات ولا تزال سوق الشرق الأوسط هي الأقوى للشركة.



زيادة الطلب

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وتوقع حمد استمرار زيادة الطلب على المواد الغذائية المجمدة في الإمارات، باعتبارها سهلة الحفظ والتخزين، فمنذ جائحة «كوفيد-19»، بات الناس حذرين للغاية بشأن المنتجات الغذائية التي يستهلكونها على صعيد النظافة والسلامة، ما يشير إلى حدوث تغيير في عملية صنع القرار لدى الأشخاص عندما يتعلق الأمر بشراء المواد الغذائية. وقال: أدى هذا التحول في الطلب إلى اتجاه تصاعدي حاد في منصات التجارة الإلكترونية، ونتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في النمو بشكل أكبر كخدمات توصيل المنتجات الغذائية أو الطلبات الخارجية من المطاعم.



رفع الإنتاج



وأشار حمد إلى أن المواد الغذائية المجمدة تعتبر من المواد الأساسية في دولة الإمارات، لذا قامت الشركة بزيادة إنتاجها للحفاظ على أولوية سوق الدولة المحلي للشركة كما قمنا بزيادة مخزونها في عمليات النقل وفي المستودعات وسنواصل التعاون مع الجهات الحكومية في الدولة، لضمان الالتزام بحماية الأمن الغذائي وخطوط التوزيع ولتعزيز التزامنا تجاه الإمارات، تعاونت «ساديا» مع العديد من الجهات الحكومية والمجتمعية والخاصة لتوفير المواد الغذائية داخل الدولة.

وأكد حمد أن دولة الإمارات تعد واحدة من أبرز المراكز الرئيسية لعمليات شركة «بي آر إف»، منذ افتتاح مصنعها في أبو ظبي باستثمارات بنحو 160 مليون دولار، بهدف تعزيز حضورها في المنطقة، حيث كانت «الاتحاد للأغذية» أول شركة موزعة في المنطقة يتم الاستحواذ عليها عام 2013 مقابل 65 مليون دولار، ما أثمر في فتح المجال أمام الشركة لمزيد من عمليات الاستحواذ في دول الخليج.