الاحتياطي الفيدرالي.. التحسّن تحت ضغوط



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأخير (29 يوليو/ تموز) أن الأعضاء اتفقوا على أن الأزمة الصحية الحالية ستضغط بشدة على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم على المدى القصير، وإن الوباء يضغط بشكل كبير على النشاط الاقتصادي الأمريكي، على الرغم من التعافي النسبي الذي تحقق خلال الأشهر القليلة الماضية.

وبحسب المحضر، يعتقد المجلس أن وباء «كورونا» يشكل خطراً كبيراً على الاقتصاد في المدى المتوسط، فيما مسار التعافي الاقتصادي يتوقف على سرعة احتواء الوباء.

وقال المحضر: إن الاجتماع أشار إلى أن قطاع الأعمال شهد وتيرة ضعيفة من التحسّن، مع استمرار حالة عدم اليقين، فيما النشاط الاقتصادي شهد بعض التسارع بداية من شهر مايو/ أيار الماضي؛ لكنه لايزال أقل من المستويات المسجلة في بداية العام الجاري.