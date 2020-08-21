النفط يهبط في ظل مخاطر الطلب وانخفاض طفيف للمخزونات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هبطت أسعار النفط، أمس الخميس، إذ حذر منتجون كبار من تهديد لتعافي الطلب إذا استمرت أزمة فيروس كورونا فترة طويلة، بينما انخفضت مخزونات الخام الأمريكية بأقل من المتوقع.

وتراجع خام برنت 34 سنتاً، أو ما يعادل 0.8% إلى 45.03 دولار للبرميل. وانخفض الخام الأمريكي 36 سنتاً، أو ما يعادل 0.8% إلى 42.57 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أمس الأول الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت للأسبوع الرابع على التوالي، حتى مع ارتفاع صافي الواردات. لكن الانخفاض البالغ 1.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 أغسطس/ آب يقل عن توقعات استطلاع للرأي أجرته «رويترز» أشار إلى هبوط بواقع 2.7 مليون برميل.

تراجع الطلب على الوقود 14% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي على مدى الأسابيع الأربعة الماضية بحسب ما أظهرته بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أمس الأول الأربعاء، إن الطلب العالمي على النفط يجب أن يتعافى إلى مستويات ما قبل الجائحة في موعد مبكر ربما في الربع الرابع، بينما حث شركاء المملكة في «أوبك+» على الالتزام باتفاق لخفض الإنتاج.

وكان الأمير عبد العزيز يتحدث في اجتماع افتراضي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وحلفاء من بينهم روسيا، فيما يعرف باسم مجموعة «أوبك+». وكان الاجتماع مخصصاً لمراجعة الامتثال لتخفيضات الإنتاج وأبقى على تخفيضات الإنتاج من دون تغيير.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان «استناداً إلى متوسط توقعات من مؤسسات مختلفة، بما في «ذلك أوبك»، وإدارة معلومات الطاقة ووكالة الطاقة الدولية تشير التقديرات إلى أن العالم سيصل إلى نحو 97 في المئة من طلب النفط في فترة ما قبل الجائحة خلال الربع الرابع، وهي زيادة كبيرة بعد الانخفاضات الهائلة في إبريل/ نيسان، ومايو/ أيار».

وقالت مسودة بيان «أوبك+» التي اطلعت عليها «رويترز»، إن موجة طويلة ثانية من الجائحة تشكل خطراً كبيراً على تعافي سوق النفط.

ومن المستبعد أن تعدل «أوبك+» سياستها للإنتاج، التي تدعو حالياً إلى خفض الإنتاج بمقدار 7.7 مليون برميل يومياً مقابل مستوى قياسي مرتفع بلغ 9.7 مليون برميل يومياً حتى الشهر الجاري، بحسب مصادر في «أوبك+».

وذكرت مصادر أخرى أن الاجتماع المنعقد عن بعد، ركز في الأخص على امتثال دول مثل العراق، ونيجيريا، وكازاخستان.

ونفذت تلك الدول حصصاً أقل من التخفيضات الملزمة بها مقارنة مع أعضاء مثل السعودية، ومن المقرر أن تعوض الآن عن زيادة إنتاجها في مايو/ أيار، ويونيو/ حزيران، بتخفيضه من يوليو/ تموز، إلى سبتمبر/ أيلول.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا، وانضم إلى الاجتماع الافتراضي من المنزل، «من المهم للغاية الحفاظ على الامتثال التام».

وقال الأمير عبد العزيز «يجب أن نسعى إلى وضع نظام التعويض المؤقت وراء ظهورنا من خلال إزالة كل ما سبق من فائض الإنتاج بحلول نهاية سبتمبر».

وجاء في مسودة البيان أن جميع خطط التعويض ستقدم قبل نهاية أغسطس/ آب.

وأفادت مصادر «بأوبك+» ومسودة تقرير اطلعت عليها رويترز بأن معدل الالتزام بالتخفيضات بلغ 95 إلى 97% في يوليو/ تموز.

والمعدل مرتفع بمعايير أوبك. وفي يوليو/ تموز، كانت السعودية، أكبر مُصدر للخام في المنظمة، ما زالت تضخ النفط دون المعدل المستهدف لها، فيما ضخت العراق ونيجيريا، اللتان تخلفتا عن الامتثال مقارنة مع أعضاء أوبك الخليجيين، نفطاً أقل من الأشهر السابقة وفقاً لمسح لرويترز، وتقييمات أخرى.

ويجري تداول خام برنت قرب أعلى مستوى في خمسة أشهر تقريباً عند ما يزيد على 45 دولاراً للبرميل، وزاد سعره إلى مثلي مستواه منذ بلغ أدنى مستوى في 21 عاماً دون 16 دولاراً للبرميل في إبريل/ نيسان، بمساعدة جزئية من اتفاق «أوبك+».