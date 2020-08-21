شكرا لقرائتكم خبر عن 14.43 مليون دينار انخفاض فـي إيـرادات «أسمنـت الخليـج» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شددت شركة «أسمنت الخليج» على عدم وجود أي تأثير في استمرارية الشركة نتيجة تأثيرات جائحة «كورونا»، مؤكدة نجاحها في مواجهة التحديات من خلال التخطيط السليم لضمان الاستقرار التشغيلي واستمرار تسويق منتجاتها.وأشارت إلى أن التأثير في الإيرادات تمثل في انخفاضها إلى 14.43 مليون دينار في نهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 19.7 مليون في الفترة المقارنة من العام الماضي، وبلغت كلفة المبيعات 16.7 مليون دينار، مقابل 18.6 مليون دينار.

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