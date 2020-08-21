إطلاق دليل توجيهي لشركات القطاع الخاص



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات دليل «إدارة مسؤولة في ظل الأزمات» الذي ضم المبادئ التوجيهية للقطاع الخاص في كيفية التعامل مع الأزمات، وسبل دعم القوى العاملة، وتوفير الاحتياجات المجتمعية، وترسيخ الممارسات المسؤولة.

يتضمن الدليل وضع إطار عام للحوافز والامتيازات للشركات والمنشآت، بما يتناغم مع توجهات دولة الإمارات، وخطط ومبادرات تخطي الأزمات.

ويضيء الدليل أبرز التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد -19» على الواقع الاقتصادي، واتجاه الشركات والمنشآت لتغيير نماذجها التشغيلية للتأقلم مع المستجدات والتحولات التي طرأت على صعيد السياسات الاقتصادية أو سلوكات وحياة البشر بشكل عام.

وجرى وضع عدد من المبادئ التوجيهية المقترحة لتجاوز هذه الفترة المملوءة بالتحديات، مع بناء المرونة والثقة لدى أصحاب المصلحة في الوقت ذاته وهم «القوة العاملة»، عن طريق المشاركة والابتكار والدعم و«المجتمع»، بالتغيير والتكيف وتعزيز روح التعاون و«الممارسات المسؤولة»، عبر تطوير ممارسات تخدم روتيناً صحياً إيجابياً واستهلاكاً وإنتاجاً مسؤولاً. (وام)