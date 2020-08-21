«المحللين الماليين» يستشرف معايير إفصاح وحوكمة الشركات



أعلن معهد المحللين الماليين المعتمدين، أمس الخميس، عن نشر ورقة استشارية؛ لجمع الآراء حول الهيكل المقترح ومبادئ التصميم الخاصة بمعايير الإفصاح العالمية الاختيارية التي يعتزم أن يُطلقها المعهد حول الحوكمة البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات للمنتجات الاستثمارية (المعيار).

وفي هذا السياق، قالت مارغريت فرانكلين، المحللة المالية المعتمدة، والرئيسة التنفيذية لمعهد المحللين الماليين المعتمدين: «يُعد وضع معايير عالمية لقطاع إدارة الاستثمار لضمان الشفافية والحفاظ على الثقة، جزءاً لا يتجزأ من مهمتنا».

وأضافت: «في ضوء الاهتمام المتنامي في الاستثمار في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، تلقينا دعماً واسع النطاق من مجتمع الاستثمار؛ من أجل وضع معيار من شأنه الحد من الالتباس، وتيسير مواءمة أفضل بين أهداف المستثمرين، بما يتوافق مع الغرض من المنتج الاستثماري، كما ستضاف معايير الإفصاح عن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات للمنتجات الاستثمارية إلى قائمة عروضنا الحالية، بما في ذلك المعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري (GIPS ) وقانون إدارة الأصول (Asset Manager Code )».

تجدر الإشارة إلى أن الورقة الاستشارية قد وضعت بمساعدة فريق عمل يتكون من 15 متطوعاً دولياً لديهم خبرة واسعة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، فضلاً عن خبرتهم كمالكي أصول أو كمديري أصول أو استشاريين أو مقدمي خدمات.