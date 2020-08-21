شكرا لقرائتكم خبر عن محادثات تجارية بين الصين وأمريكا مجدداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة التجارة الصينية أمس الخميس، إن الصين والولايات المتحدة اتفقتا على إجراء محادثات تجارية «في الأيام المقبلة» لتقييم التقدم المحرز في اتفاق المرحلة 1 التجاري، بعد مرور ستة أشهر على إبرامه في يناير/كانون الثاني.

وأدلى قاو فنج المتحدث باسم الوزارة، بهذه التصريحات، خلال إفادة أسبوعية عبر الإنترنت دون ذكر تفاصيل. (رويترز)

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