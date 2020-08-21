شكرا لقرائتكم خبر عن سهم «تيسلا» يقفز 5% ويـلامــس 2000 دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفزت أسهم «تيسلا» أكثر من 5% لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق وتلامس حاجز ال 2000 دولار للسهم الواحد، وتبدو على استعداد لتحقيق إغلاق قياسي آخر. وكان سهم شركة صناعة السيارات الكهربائية قد ارتفع أكثر من 20% هذا الأسبوع وحده، وزاد حماس المستثمرين أكثر بعد أن أعلنت «تيسلا» الأسبوع الماضي عن تجزئة الأسهم بواقع 5 مقابل 1، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 31 أغسطس/آب الجاري.

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