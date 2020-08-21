4 مليارات درهم تهدي الأسهم 3٫5٪ مكاسب أسبوعية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنهى مؤشر سوق دبي المالي أطول سلسلة صعود يومية منذ أكثر من عام، بمعدل 8 جلسات، بعد تراجعه في جلسة نهاية الأسبوع بنسبة 0.49%، بفعل عمليات جني أرباح محدودة على بعض الأسهم القيادية، فيما واصل سوق أبوظبي المكاسب بنسبة 0.94%، فيما استمر زخم السيولة في تحفيز الأسواق على اختراقات جديدة في الجلسات القادمة.

وسجلت الأسهم سيولة بلغت 807 ملايين درهم، منها 493.6 مليون في أبوظبي، و313.38 مليون في دبي، والكميات المتداولة من الأسهم بنحو 524.2 مليون سهم توزعت بواقع 187.7 مليون في أبوظبي، و336.4 مليون في دبي، وجاء ذلك من خلال 8465 صفقة.

سوق دبي

وتراجع مؤشر سوق دبي 0.5% إلى مستوى 2235.58 نقطة مع نزول أسهم البنوك والعقار والنقل مقابل ارتفاع الاستثمار.

وانخفض قطاع البنوك 0.95% مع انخفاض «دبي الإسلامي» 1.22% و«الإمارات دبي الوطني» 0.93%.

وتراجع قطاع العقار 0.56% بعد تراجع «أرابتك» 4.95% و«إعمار للتطوير» 1.36% و«الاتحاد العقارية» 0.94% و«إعمار العقارية» 0.68%، في مقابل ارتفاع «ديار» و«داماك» 0.69% و0.48% على التوالي واستقر «إعمار مولز».

وانخفض قطاع النقل 0.41% مع انخفاض «أرامكس» 2.64%، في مقابل ارتفاع كل من «الخليج للملاحة» 0.2% و«العربية للطيران» 2.61%.

وعلى العكس، ارتفع قطاع الاستثمار 2.38% مع ارتفاع «سوق دبي المالي» 2.59% و«دبي للاستثمار» 2.54%، رغم نزول «شعاع» 0.79%.

سوق أبوظبي

بدوره، واصل مؤشر سوق أبوظبي الصعود بنسبة 0.94% إلى 4542.96 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار، مقابل هبوط الاتصالات والطاقة والاستثمار.

وصعد قطاع البنوك 1.32% مدفوعاً بمكاسب «أبوظبي الأول» بنسبة 0.71% و«أبوظبي التجاري» 6.48% و«أبوظبي الإسلامي» 0.5%.

وصعد قطاع العقار 5.67% معززاً بارتفاع «الدار» 6% و«رأس الخيمة العقارية» 0.77%.

وفي المقابل، نزل قطاع الاتصالات 0.24% مع تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وهبط قطاع الطاقة 0.8% مع هبوط «طاقة» 2.53% و«أدنوك للتوزيع» 0.63%، رغم ارتفاع «دانة غاز» 0.14%.

ونزل قطاع الاستثمار 0.23% بعد تراجع «العالمية القابضة» 0.66% و«إشراق» 0.47%، في وقت ارتفع «الواحة كابيتال» 3.17%.

توجه السيولة

وتصدر «الإمارات دبي الوطني» التداولات في سوق دبي 53.14 مليون درهم ليغلق سعره عند 10.65 درهم، تلاه «جي إف إتش» بسيولة بلغت50.6 مليون درهم، وأقفل عند 0.62 درهم، ثم «إعمار العقارية» بتداولات بقيمة 45.89 مليون درهم، ليغلق عند 2.91 درهم.

وفي سوق أبوظبي تصدر التداولات سهم «أبوظبي الأول» بقيمة 109.39 مليون درهم عند مستوى سعري وصل إلى 11.4 درهم، تلاه «الدار» بتداولات بقيمة 101 مليون درهم ليغلق عند 2.12 درهم، ثم «العالمية القابضة» ب86.6 مليون درهم إلى مستوى 36.26 درهم. وسجل سهم «أركان» أكبر ارتفاع في سوق أوظبي 14.87%، مغلقاً عند 0.533 درهم، فيما سجل «طاقة» التراجع الأكثر بنسبة 2.53% إلى مستوى 1.54 درهم.

وكان أكبر الرابحين في سوق دبي «مصرف عجمان» بنسبة 4.41% إلى مستوى 0.71 درهم، فيما كان «أرابتك» الأكثر انخفاضاً 4.94% وبسعر 0.749 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق دبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 12.85 مليون درهم محصلة شراء، منها 7.04 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و5.82 مليون درهم محصلة شراء الأجانب.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 12.85 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 7.37 مليون درهم محصلة بيع العرب و5.48 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وفي سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 23.5 مليون درهم محصلة شراء، منها 5.16 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و18.3 مليون درهم محصلة شراء الأجانب.

وعلى العكس، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 23.5 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 4.68 مليون درهم محصلة بيع العرب، و18.7 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم، أمس الخميس، على أسهم شركات «إعمار العقارية» و«إعمار مولز» و«العالمية القابضة» بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «أبوظبي الأول» و«الدار» و«العربية للطيران».

المؤسسات

من جانبها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 7.16 مليون درهم مصلحة شراء، توزعت بواقع 1.5 مليون درهم محصلة شراء في دبي و 5.6 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 7.16 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 1.5 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و5.6 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.

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