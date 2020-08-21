شكرا لقرائتكم خبر عن «أمريكان إيرلاينز» تعلّق رحلاتها إلى 15 مدينة أمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة «أمريكان إيرلاينز»، إنها تخطط لتعليق الرحلات الجوية إلى 15 مدينة أمريكية في أكتوبر، مع استمرار انخفاض الطلب على السفر نتيجة وباء كورونا.
وأضافت الشركة الأمريكية أمس، أنها ستلغي ما يزيد قليلاً على 700 رحلة بداية من 7 أكتوبر، من وإلى 15 مطاراً أمريكياً.
وقالت شركة الطيران: «هذه هي الخطوة الأولى مع استمرار أمريكان إيرلاينز في تقييم خططها لإجراء تغييرات إضافية على الجدول الزمني في الأسابيع المقبلة». وحذرت الشركة الأمريكية من أنها قد تجري تخفيضات إضافية، أو قد تعيد النظر إذا قدم الكونجرس مساعدة إضافية. وظل الكونجرس يدرس منذ أسابيع، ما إذا كان سيمنح شركات الطيران الأمريكية 25 مليار دولار أخرى كمساعدة في رواتب الموظفين.
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