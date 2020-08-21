الليرة التركية تواصل الانخفاض



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، للمرة الثالثة على التوالي، كما كان متوقعاً، بعدما تراجعت الليرة إلى مستوى قياسي متدن، مقابل الدولار الأمريكي هذا الأسبوع.

وثبت البنك المركزي سعر الفائدة عند 8.25%، بعدما اتخذ خطوات غير مباشرة في الآونة الأخيرة لزيادة كلفة التمويل، مما أبطأ تراجع الليرة. ونزلت الليرة، أمس الخميس، إلى 7.3500 مقابل الدولار، بعد إعلان الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، مقارنة مع 7.2750 قبل الإعلان، وانخفضت بنحو 19% منذ بداية العام.

وظل سعر الفائدة أقل بشدة من معدل التضخم السنوي الذي سجل 11.76% في يوليو/تموز.