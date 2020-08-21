«واير كارد» يغادر مؤشر داكس الألماني الاثنين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يغادر سهم «واير كارد» مؤشر داكس الألماني في غضون أيام، على خلفية تداعيات تعرض شركة التكنولوجيا المالية للإعسار المالي بعد فقدان حوالي ملياري دولار من ميزانيتها العمومية.

وقالت البورصة الألمانية خلال بيان منشور على موقعها الرسمي، الأربعاء، إنه طبقاً لقواعد الإفلاس الجديدة، سيتم حذف سهم واير كارد من مؤشر داكس.

وأوضحت البورصة أن سهم شركة التكنولوجيا المالية الألمانية سيتم استبداله بسهم «دليفري هيرو»، وهي شركة خدمات توصيل الطعام.

ومع ذلك، تستمر «واير كارد» في ممارسة أعمالها على الرغم من التقدم بطلب للإعسار المالي على خلفية الأموال المفقودة.

ومنذ بداية العام الحالي وحتى الآن، فإن سهم «واير كارد» فقد نحو 98% من قيمته ليتداول عند 1.37 يورو (1.64 دولار).