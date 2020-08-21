شكرا لقرائتكم خبر عن «جنرال إلكتريك» توقع اتفاقين بـ1.2 مليار دولار مع العراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة جنرال إلكتريك إنها وقعت اتفاقين جديدين بقيمة تتجاوز 1.2 مليار دولار مع وزارة الكهرباء العراقية لمباشرة برامج صيانة في محطات رئيسية للكهرباء في البلاد، وتعزيز شبكة التوزيع.

وذكرت المجموعة الأمريكية أيضاً، أنها تعمل مع عدة وكالات لاعتماد التصدير لتسهيل تمويل للمشروعات بأكثر من مليار دولار.

جاء الاتفاقان بينما كانت خططت شركات أمريكية للكشف عن استثمارات واتفاقات مع الحكومة العراقية أثناء زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الأولى للبيت الأبيض.(رويترز)

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