مليون طلب لإعانات البطالة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زاد عدد الأشخاص المتقدمين للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة بشكل يتجاوز التوقعات خلال الأسبوع الماضي، ليرتفع عدد الطلبات الجديدة أعلى مليون طلب مجدداً.

وكشفت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية، أمس، أن عدد طلبات إعانة البطالة الجديدة في الولايات المتحدة بلغ 1.106 تريليون دولار في الأسبوع المنتهي في 15 أغسطس/آب الجاري بزيادة 135 ألف طلب عن مستويات الأسبوع السابق له بعد التعديل بالرفع.

وفي الأسبوع المنتهي في 8 أغسطس/آب الجاري، فإن طلبات إعانة البطالة الجديدة سجل قراءة دون مليون طلب لأول مرة منذ منتصف مارس/آذار الماضي.

ووفقاً للبيانات، فإن طلبات إعانة البطالة الأمريكية المستمرة بلغت 14.844 مليون طلب في الأسبوع المنتهي في 8 أغسطس/آب الجاري بانخفاض 636 ألف طلب عن الأسبوع السابق له.