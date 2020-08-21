الدولار يصعد من أقل مستوى في عامين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعد الدولار أمس، من أقل مستوى في عامين بعد محضر أقل ميلاً إلى التيسير النقدي من المتوقع من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، مما أدى إلى إقبال على شراء العملة الأمريكية التي سجلت أعلى زيادة خلال يوم واحد منذ يونيو.

وقفز مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات، 1% أعلى من أدنى مستوى في عامين عند 92.12 الذي بلغه يوم الثلاثاء.

وعزز الدولار مكاسبه عند 92.90 في معاملات لندن المبكرة. وكشفت بيانات رفينيتيف أن قفزة الدولار التي أعقبت بيان المركزي الأمريكي، الأربعاء، كانت أعلى زيادة في يوم واحد للعملة الأمريكية منذ مطلع يونيو.

وانخفض اليورو، أكبر مستفيد من ضعف الدولار، إلى أقل من 1.19 دولار، وسجل 1.1856 دولار بارتفاع 0.16%. كما تراجع الجنيه الإسترليني 0.25% إلى 1.3078 دولار، وارتفع بنحو 0.7% مقابل الين إلى 106 ينات.وانخفض الدولار الأسترالي لأقل من 72 سنتاً إلى 0.7180 دولار أمريكي.(رويترز)