«طيران الإمارات» تتوقع العودة إلى جميع وجهاتها قبل "كورونا" في الصيف المقبل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مجموعة «طيران الإمارات»، أنها ستعمل على إعادة خدمة «100%» من وجهاتها بحلول صيف 2021، بينما يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره في العالم ما يتسبب بفرض قيود على حركة السفر في دول عدة.

وقبل تفشي الفيروس، كانت أكبر شركة طيران في الشرق الأوسط تنقل عشرات ملايين المسافرين سنوياً من وإلى دبي التي تشكّل السياحة فيها شريان حياة منذ أكثر من عقدين، وقد استقبلت أكثر من 16.7 مليون زائر العام الماضي. لكن الوباء تسبب بتعليق رحلاتها لأسابيع ثم تقليص وجهاتها بشكل كبير.

تضاعف عدد الركاب

وأوضح عادل الرضا الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات» في مقابلة تلفزيونية: «لن أقول إن الأسوأ وراءنا، لكن بالتأكيد هناك مسار إيجابي، فإذا قارنا أداءنا الآن بما كان عليه قبل شهر، نرى أن عدد الركاب تضاعف».

وتابع متحدثا لقناة «سي أن بي سي»، أنه «يمكننا القول بسهولة أنه بحلول صيف 2021 سنخدم 100% من وجهات شبكتنا، 143 وجهة ستتم خدمتها بحلول صيف 2021».

لكنه أشار إلى أن عدد الرحلات «وتواترها في اليوم سيعتمد على الطلب وبعض من القيود التي ستحتاج إلى التخفيف من قبل بعض المطارات وبعض الدول».

70 وجهة هذا الشهر

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ويشير موقع «طيران الإمارات»، إلى أن الشركة كانت تسيّـر رحلات إلى 157 وجهة قبل تفشي الفيروس. ولم يوضح الرضا ما إذا كانت الشركة قررت الاستغناء عن وجهات.

وكانت الشركة علقت رحلاتها في مارس/آذار بسبب إجراءات الحد من الفيروس قبل أن تعاود نقل مسافرين بعد ثلاثة أسابيع إنما من وإلى وجهات محدودة، ثم تعاود السفر إلى وجهات محددة بشكل مطرد بلغ عددها 70 وجهة هذا الشهر.

وبحسب رئيس مجلس الإدارة تيم كلارك. وتوظّف المجموعة 60 ألف شخص بينهم 4300 قائد طائرة.

وقال كلارك في يونيو/حزيران إن الشركة قد تحتاج إلى أربع سنوات لتعود الأمور إلى طبيعتها «إلى حد ما»، غداة إعلان المجموعة تسريح الموظفين.

تكاليف العلاج والحجر

وفي يوليو/تموز، أعلنت «طيران الإمارات»، أنها ستغطي تكاليف العلاج الطبي والحجر المتعلقة بفيروس كورونا المستجد لزبائنها عند سفرهم على رحلات الناقلة من وإلى الإمارات وحول العالم.

وتتيح المبادرة التي تستمر حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، للمسافرين إمكانية المطالبة باسترداد النفقات الطبية حتى 150 ألف يورو وتكاليف الحجر الصحي بمبلغ 100 يورو يومياً لمدة 14 يوماً في حال تم تشخيصهم بالفيروس أثناء سفرهم بعيداً عن بلدانهم.

وعن إمكانية تسيير رحلات مع تل أبيب، بعيد الإعلان عن «معاهدة السلام» بين الإمارات وإسرائيل قبل أسبوع، قال الرضا إن الأمر يحتاج إلى اتفاقيات أولاً، لكن المجموعة تتوقع طلباً من الجهتين.

وأوضح: «قبل أن نخطط لأي رحلة جوية باتجاه إسرائيل أو تل أبيب، سيكون هناك اتفاق يجب وضعه موضع التنفيذ والموافقة عليه من قبل الجهتين»، مضيفاً: «لكننا بالتأكيد نترقب ذلك».

وتابع: «أعتقد أن الطلب سيأتي من الجهتين، من كلا جانبي المنطقة، وسيكون هناك الكثير من الفرص للتجارة والأعمال بين المدينتين والبلدين».

تنويع أسطول وشراء الطائرات

«طيران الإمارات» أكبر مشغّل لطائرات «إيرباص 380» الضخمة. وكانت المجموعة أعلنت في السابق عن خطط لبدء تنويع أسطولها وشراء طائرات أصغر حجماً.

وقال الرضا إن الشركة تملك حالياً 115 طائرة «وهناك بالفعل خطة للاستغناء عن بعض منها»، مشدداً في الوقت ذاته على أن «هذا الطراز سيبقى ضمن أسطولنا حتى عام 2035 أو أكثر على الأقل».

(أ.ف.ب)