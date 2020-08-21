شكرا لقرائتكم خبر عن "الصناعة" تحدد مع "البترول" تكلفة تحويل السيارة للعمل بالغاز.. اعرف السعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصناعة أنها اتفقت مع وزارة البترول على أن تكون تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، ما بين 8 إلى 12 ألف جنيه بقروض ميسرة، ضمن خطة الدولة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي "الأجرة والميكروباص"، بحسب تصريحات وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع.

وتعمل الدولة على خطة تحويل وإحلال 1.8 مليون سيارة تقليدية للعمل بنظام الوقود المزدوج، والتي تعمل بالأساس على استهلاك الغاز الطبيعي بتكلفة تصل إلى 320 مليار جنيه عند انتهاء البرنامج.

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وبعد انتهاء المرحلة الأولى التي تستغرق 3 سنوات، تأتي مرحلة إحلال 240 ألف سيارة ميكروباص تعمل بالسولار بتكلفة 53 مليار جنيه، بينما تتمثل الخطوة التالية في إحلال 50 ألف سيارة أجرة يزيد عمرها عن 20 عاما بتكلفة 10 مليارات جنيه.

وسيحصل أصحاب السيارات التي مضى على تصنيعها أكثر من 20 عاما وتعمل بالبنزين أو السولار على قروض ميسرة بفائدة بسيطة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لشراء سيارات جديدة تعمل بالوقود المزدوج، أما أصحاب المركبات التي لم يمض على إنتاجها 20 عاما وتعمل بالبنزين سيحصلون على تمويل دون فائدة لشراء سيارات جديدة.