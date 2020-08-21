شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للتشييد تنتهي من دمج الشركات.. والتنفيذ فور نشر تعديلات القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس هشام أبو العطا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن الشركة القابضة انتهت من دمج الشركات تماما، حيث تمت الموافقة على الدمج.

وأضاف هشام أبو العطا لـ"الخليج 365" أنه تقرر دمج شركتى أطلس العامة للمقاولات والاستثمارات العقارية، والمصرية العامة للمبانى، فى شركة المساهمة المصرية العبد، ودمج شركتى القاهرة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى والعامة للإنشاءات - رولان، فى شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح.

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وأشار إلى أن قرار الدمج ينتظر عقد الجمعيات العامة للشركات بعد اقرار تعديلات قانون قطاع الأعمال العام ونشره في الجريدة الرسمية ولا سيما أن التعديلات تتضمن تغييرات في هيكلة مجالس ادارت الشركات ، وبالتالى فإننا ننتظر تلك التعديلات ،بحيث تكون التغيرات مرة واحدة وليس أكثر من مرة وفور نشر التعديلات لقانون 203 لسنة 1991 .

وحول دمج بقية الشركات ذكر المهندس هشام أبو العطا، أنه جارى أخذ الموافقة النهائية من وزارة قطاع الأعمال العام ؛لدمج شركة العربية للأساسات "فيبرو"، مع شركة النصر العامة للمقاولات "حسن علام"، ودمج شركة العامة للمشروعات الكهربائية "إيليجكت" مع شركة السد العالى للمشروعات الكهربائية "هايديليكو"، ودمج شركة رمسيس لإدارة المشروعات مع شركة النصر للمبانى والانشاءات "إيجيكو" ، لافتا ان الدمج غرضه تقوية الشركات .