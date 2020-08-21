شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع بعد جلسة متذبذبة و"ناسداك" يحقق إغلاقاً قياسياً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الخميس بعد جلسة متذبذبة، ونجح "ناسداك" في تحقيق إغلاق تاريخي جديد مدعوماً بأسهم القطاع التكنولوجي وعلى رأسها سهم "تسلا" الذي تجاوز حاجز 2000 دولار للمرة الأولى على الإطلاق.



وأوضحت بيانات حكومية أمريكية اليوم ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الاولية إلى 1.106 مليون طلب خلال الأسبوع الماضي بأعلى من توقعات بتسجيل مستوى 930 ألف طلب ومقارنة بالقراءة السابقة عند 971 ألف طلب.



كان محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي قد أظهر قلقاً متزايداً لدى الأعضاء حول تأثير كورونا على الاقتصاد الأمريكي وسط مطالبات بمزيد من الإجراءات وفق السياسة النقدية وأيضاً حث الكونجرس على ضح تحفيزا إضافية لدعم الاقتصاد في مواجهة الفيروس التاجي.



من ناحية أخرى، ارتفع سهم "جونسون أند جونسون" بنسبة 0.5% بعد تقارير أشارت إلى أن شركة المستحضرات الطبية الأمريكية سوف تبدأ تجارب لقاحها المضاد لفيروس "كورونا" في سبتمبر/أيلول.

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وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "ويست تكساس" الأمريكي تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 0.8% أو ما يعادل 35 سنتاً وأغلقت جلسة نيويورك عند 42.58 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 42.7 دولار وأقل سعر عند 41.5 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أكتوبر/تشرين الأول عند التسوية بنسبة 1% أو ما يعادل 47 سنتاً وأغلقت جلسة لندن عند 44.90 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 45.1 دولار وأقل سعر عند 44.02 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.2% (ما يعادل 47 نقطة) إلى 27739 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 27781 نقطة وأقل مستوى عند 27526 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 1.1% (ما يعادل 118 نقطة) إلى 11265 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 11283 نقطة وأقل مستوى عند 11090 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل 10 نقاط) إلى 3385 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3390 نقطة وأقل مستوى عند 3354 نقطة.