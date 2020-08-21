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شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الصويا تنخفض من أعلى مستوى في 7 شهر والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الصويا خلال تعاملات اليوم الخميس متخلية عن أعلى مستوى لها في سبعة أشهر كانت قد سجلته أمس الأربعاء بسبب التكهنات بشأن العاصفة وتأثيرها على المحاصيل الزراعية والمعروض منها في موسم حصاد 2020-2021.
وتزامنت التوقعات بشأن تأثير سلبي للعاصفة على محصول الصويا في ولايات الغرب والوسط الأمريكية مع اتحتمالات تساقط غزير للأمطار في تلك المناطق أي ما يعني دعم جودة ووفرة المحصول.
وأظهرت بيانات وزارة الزراعة الأمريكية أن صادرات الولايات المتحدة من الصويا خلال الأسبوع المنتهي في الثالث عشر من أغسطس/آب قد شهدت إلغاء شحنات تصل إلى 12.6 ألف طن.
وهناك عدم يقين في الأسواق وبين المستثمرين ببورصة شيكاغو حول استمرار الطلب الصيني على المحاصيل الزراعية الأمريكية بموجب المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري المبرمة في يناير/كانون الثاني.
وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للصويا تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 1% إلى 9.03 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 9.14 دولار وأقل سعر عند تسعة دولارات.
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