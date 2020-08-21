شكرا لقرائتكم خبر عن "ليفت" تخطط لتعليق خدماتها بولاية كاليفورنيا بعد قرار باعتبار السائقين موظفين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "ليفت" أنها ستعلق خدمات التوصيل ومشاركة الركوب في كاليفورنيا الأمريكية بعد قرار من السلطات التنظيمية في الولاية باعتبار السائقين في رحلات الشركة موظفين لديها.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم "ليفت" في حوار لـ"ماركت ووتش" بأن هذا القرار غير متوقع ولم ترد الشركة اتخاذه مطلقاً.



وأضاف أن "ليفت" اضطرت لتعليق خدماتها في كاليفورنيا رغم اعتماد الملايين من مواطني الولاية على رحلات وأنشطة الشركة على أساس يومي.

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ومن الجدير بالذكر انه خلال مايو/أيار الماضي، أعلن المدعي العام في كاليفورنيا والادعاء العام في "سان فرانسيسكو" و"لوس أنجلوس" و"سان دييجو" مقاضاة "أوبر تكنولوجيز" ومنافستها "ليفت".



واتهم الادعاء العام في الولاية والمدن المذكورة الشركتين بعدم الامتثال للقرار القضائي الصادر باعتبار السائقين موظفين.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "ليفت" بحلول الساعة 19:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 5.4% إلى 29.6 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة اليوم عند 30.9 دولار في حين سجل أقل سعر عند 25.7 دولار.