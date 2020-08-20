شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزى للإحصاء " 75 مليون دولار واردات مصر من الأسماك مايو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت الواردات المصرية من الأسماك تراجعا طفيفا خلال شهر مايو الماضي، وفقا لبيانات حكومية، حيث سجلت الواردات المصرية من الأسماك بما فيها الأسماك المحفوظة نحو 75 مليون و 792 ألف دولار، مقابل نحو 84 مليون و604 ألف دولار في شهر مايو من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 8 ملايين و812 ألف دولار.

أوضحت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من الأسماك تأتي ضمن الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية غير المعمرة والتي شهدت تراجع مماثل خلال نفس الفترة، حيث بلغت إجمالي قيمتها نحو 820 مليون و574 ألف دولار في مايو الماضي، مقابل مليار و213 مليون دولار في شهر مايو من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 393 مليون و102 ألف دولار.

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وبلغت قيمة العجز في الميزان التجاري نحو 2.59 مليار دولار في شهر مايو الماضي، مقابل 4.05 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق له بنسبة تراجع بلغت 36.2%، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 1.57 مليار دولار في شهر مايو الماضي، مقابل 2.73 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

ومن أبرز السلع المسجلة بقائمة المواد الخام كلا من واردات القمح والتي بلغت قيمتها 121 مليون و811 ألف دولار في مايو الماضي، يليها واردات الذرة وبلغت 111 مليون و683 ألف دولار، ثم واردات فول صويا بقيمة 167 مليون و292 ألف دولار.