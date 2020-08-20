شكرا لقرائتكم خبر عن مستثمر يطالب بتخفيض أسعار الغاز الطبيعى لدعم الشركات وتوفير فرص عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس إبراهيم العرجاني "مستثمر" أن الحكومة لا شك تدعم الصناعة بكل قوة، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بدعم الصناعة وتقويتها وتذليل العقبات أمام انطلاقها، و بأن تقوم بدور أكثر فاعلية في الاقتصاد الوطني وبالتالي فإنه من المهم دراسة السعر العادل للغاز.

وتساءل العرجانى: هل السعر الحالي للغاز الذي يصل لـ 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية هو السعر المناسب؟ وهل ما قامت به الحكومة من تخفيض في سعر الغاز من 6 دولار ثم إلى 5.5 دولار حتى 4.5 دولار هو السعر المناسب؟ وبالتالي فإن المسألة لابد أن تخضع إلى حسابات دقيقة بمعنى أن كان السعر مرتفعا يتم إعادة النظر فيه وإن كان السعر عادل يتم السعي إلى تخفيض تكاليف الإنتاج أو بقية المواد الخام بما يسمح للصناعات أن تنافس.

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وأشار إبراهيم العرجانى إلى أن صناعة الرخام والجرانيت من الصناعات الهامة جدا في مصر وأن هذه الصناعة لها مستقبل كبير خاصة في سيناء وفي غيرها من المناطق التي يتواجد فيها الرخام والجرانيت والذي يتم تصديره كمنتجات خلال الفترة الحالية وبالتالي من المهم دعم هذه الصناعة بمدخلات الإنتاج ودعم هذه الصناعة من خلال تخفيض سعر الطاقة حتى تزيد تنافسية هذه الصناعة بما يساهم في توسعات جديدة وفي توفير الفرص العمل سواء لابناء سيناء شمال وجنوب سيناء أو غيرهم من أبناء مختلف المحافظات .