شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج فى جلسات نهاية الأسبوع ..و"دبى" تخسر مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.49% خاسراً 11.20 نقطة ليغلق عند مستوى 2235.58 نقطة، بعد صعوده 8 جلسات، وخسر رأس المال السوقي 1.01 مليار درهم ليغلق عند مستوى 311.75 مليار درهم، وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.47% خاسراً 46.60 نقطة ليغلق عند مستوى 9767.18 نقطة، وانخفض المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.13% خاسراً 10.21 نقطة ليغلق عند مستوى 7842.84 نقطة.

فيما ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.94% رابحاً 42.30 نقطة ليغلق عند مستوى 4542.962 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 831 مليون درهم، وصعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.59% رابحاً 21.22 نقطة ليغلق عند مستوى 3628.900 نقطة، بينما تعطلت بورصتي البحرين والكويت بمناسبة رأس السنة الهجرية.

بورصة دبى

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.49% خاسراً 11.20 نقطة ليغلق عند مستوى 2235.58 نقطة، بعد صعوده 8 جلسات، وخسر رأس المال السوقي 1.01 مليار درهم ليغلق عند مستوى 311.75 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 336.4 مليون سهم محققة ما قيمته 313.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 4990 صفقة لعدد 32 سهماً، وهبطت 4 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 1.20%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.94%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.55%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.40%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 2.38%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.08%.

وقفز 13 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم مصرف عجمان بنسبة 4.41%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.15%، فيما تراجع 14 سهماً على رأسها سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 4.94%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.84%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 5 ملايين ورقة بقيمة 53.1 مليون درهم، والذي تراجع بنسبة 0.93%.

بورصة قطر

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.47% خاسراً 46.60 نقطة ليغلق عند مستوى 9767.18 نقطة، وبلغ حجم التداول 273 مليون سهم بقيمة 481.7 مليون ريال عبر تنفيذ 10.2 ألف صفقة، وتراجع 31 سهماً، وارتفع 15 سهماً، واستقر سهم واحد، وهبطت 4 قطاعات ببورصة قطر على رأسها قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.64%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.41%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.39%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.29%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.30%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.07%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.05%.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.13% خاسراً 10.21 نقطة ليغلق عند مستوى 7842.84 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.61% رابحاً 50.85 نقطة ليغلق عند مستوى 8349.49 نقطة، وبلغ حجم التداول 299.5 مليون سهم بقيمة 6.9 مليار ريال.

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وهبطت 8 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.67%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.60%، تلاه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.59%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.53%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.51%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.39%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.13%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.32%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.54%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.51%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.35%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.34%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.32%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.13%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.05%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.07%.

وقفز 88 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "المصافي" بنسبة 9.92%، ثم سهم "اللجين" بنسبة 9.88%، ثم سهم "مسك" بنسبة 6.21%، فيما تراجع 94 سهماً على رأسها سهم "السعودي الفرنسي" بنسبة 4.46%، ثم سهم " المتحدة للتأمين" بنسبة 3.57%، ثم سهم "البحر الأحمر" بنسبة 3.16%، فيما تصدر سهم "المصافي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 318.4 مليون ريال سعودي.

بورصة أبوظبي

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.94% رابحاً 42.30 نقطة ليغلق عند مستوى 4542.962 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 831 مليون درهم ليغلق عند مستوى 686.413 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 187.3 مليون سهم، بقيمة 491.7 مليون درهم، عبر تنفيذ 3448 صفقة.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع العقار بنسبة 5.67%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 2.50%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.40%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.32%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.64%، فيما تراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.8%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.24%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.23%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.03%.

وارتفع 18 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم أركان لمواد البناء بنسبة 14.87%، ثم سهم شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة بنسبة 8.47%، ثم سهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 6.48%، فيما تراجعت 7 أسهم على رأسها سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة بنسبة 2.53%، ثم سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 1.51%، ثم سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية بنسبة 1.11%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 109.4 مليون درهم.

بورصة مسقط

ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.59% رابحاً 21.22 نقطة ليغلق عند مستوى 3628.900 نقطة، وبلغ حجم التداول 9.5 مليون سهم بقيمة 1.4 مليون ريال عبر تنفيذ 449 صفقة لعدد 45 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني).

وارتفع 17 سهماً على رأسها سهم "الحسن الهندسية" بنسبة 14.29%، ثم سهم "مدينة مسقط للتحلية" بنسبة 6.93%، ثم سهم "العمانية التعليمية" بنسبة 5.69%، فيما تراجعت 5 أسهم على رأسها سهم "المدينة للاستثمار" بنسبة 4%، ثم سهم "تأجير للتمويل" بنسبة 2.22%، ثم سهم "الشرقية للاستثمار القابضة" بنسبة 1.41%، فيما تصدر سهم "صناعة الكابلات العمانية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 260.5 مليون ريال عماني.