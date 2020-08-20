شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يقفز أعلى حاجز 2000 دولار للمرة الأولى في تاريخه والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تسلا" خلال تعاملات اليوم الخميس متجاوزاً عتبة قياسية للمرة الأولى في تاريخه، وليسرع سهم صانعة السيارات الكهربائية الخطى نحو مزيد من الصعود والانتعاش في القيمة السوقية والأداء المالي.



يتلقى السهم دعما قويا في الآونة الأخيرة من قرار أعلنته "تسلا" بأنها تنوي تقسيم السهم على النحو (5 إلى واحد) من أجل جذب المزيد من المشترين.



ومن شأن الارتفاعات القياسية الواحد تلو الآخر في أداء السهم أن يجعله مرتع السعر بالنسبة لصغار المستثمرين، وهو ما دفع الشركة لتقسيمه.

Advertisements



وسوف يدخل قرار تقسيم السهم حيز التنفيذ بحلول نهاية أغسطس/آب الجاري، ويأتي بعد قرار مماثل اتخذته "آبل" التي تجاوزت قيمتها هذا الأسبوع حاجز 2 تريليون دولار.



يُذكر أن "تسلا" أعلنت مؤخراً تحقيق نتائج أعمال فصلية إيجابية شملت أرباحا وإيرادات أعلى من التوقعات خلال الربع السنوي الثاني رغم أزمة "كورونا".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "تسلا" بحلول الساعة 19:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 7.1% إلى 2012 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 2021.9 دولار وأقل سعر عند 1857.06 دولار، وتقدر القيمة السوقية للشركة بنحو 350 مليار دولار.