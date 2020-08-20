شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق منخفضة بأقل من 1% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الخميس رغم تحول العملة الأمريكية نحو الانخفاض، لكن المعادن النفيسة فشلت على ما يبدو في الاستفادة من الضغوط وعدم اليقين السائد بالأسواق حيال أزمة فيروس "كورونا" وتداعياتها.



وتجدر الإشارة إلى أن الحزب الديمقراطي الأمريكي أعلن رسميا هذا الأسبوع ترشيح "جو بايدن" لخوض سباق الانتخابات الرئاسية المنتظر في نوفمبر/تشرين الثاني القادم ضد المرشح الجمهوري والرئيس الحالي "دونالد ترامب".

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كانت بيانات وزارة العمل الأمريكية قد كشفت عن ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الاولية إلى 1.106 مليون طلب خلال الأسبوع الماضي بأعلى من توقعات بتسجيل مستوى 930 ألف طلب ومقارنة بالقراءة السابقة عند 971 ألف طلب.



وفي سياق متصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.2 نقطة وأقل مستوى عند 92.7 نقطة.



وفي ختام التعاملات، تراجعت العقود الآجلة للفضة تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 0.7% أو ما يعادل 19.3 وأغلق المعدن عند 27.147 دولار للأوقية، وسجل المعدن اعلى سعر عند 27.60 دولار وأقل سعر عند 26.65 دولار.